Com reforma da Previdência, Brasil estará 'solvido fiscalmente', diz Onyx

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse nesta quinta-feira, 21, em evento do Grupo Voto que a reforma da Previdência, da forma como está, vai fazer com que o Brasil fique "solvido fiscalmente", com o pagamento das aposentadorias garantido. "Não haverá problema mesmo num sistema que, para o mundo atual, está equivocado, que é o de repartição", comentou.



Ele destacou ainda que a potência fiscal da reforma em 10 anos, prevista em quase R$ 1 trilhão, será dobrada do 11º ao 20º ano.



O ministro reforçou ainda que o programa de privatizações e concessões do governo brasileiro é o maior do mundo e destacou que o governo está "abrindo os braços, através do PPI (Programa de Parcerias e Investimentos), para receber investimentos internacionais".



Onyx completou ainda que o País só é nacionalista para "os fins". "O que nos interessa se o dono da fabrica é xing ling, é Schneider ou Lorenzoni? O que nos interessa é que brasileiro trabalhe, tenha emprego e o país prospere", disse.