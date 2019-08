Bolsonaro não descarta privatizar a Petrobras, mas espera proposta de Guedes

Em dois dias, BC injeta US$ 750,0 milhões no mercado financeiro

Em dois dias, BC injeta US$ 750,0 milhões no mercado financeiro

IBGE: Gastos com Habitação sobem 1,42%, maior pressão de grupo no IPCA-15

IBGE: Gastos com Habitação sobem 1,42%, maior pressão de grupo no IPCA-15