Maia: governo deve enviar projeto de privatização da Eletrobras em 1 ou 2 semanas

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quarta-feira, 21, que o governo deve enviar ao Congresso o projeto de privatização da Eletrobras em uma ou duas semanas. Ele voltou a comentar sobre a reunião que teve pela manhã com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e parlamentares.



"O que eu pedi é que o governo mostrasse a realidade fiscal do Brasil, a perda permanente da capacidade de investimento e a necessidade permanente de investimentos da própria Eletrobras. Se o governo é o controlador, acaba que é o governo que tem que colocar mais recursos. E assim, estamos tirando recursos, como o governo diz, de investimentos na área social", disse ele.



Mais cedo, ele disse que trabalhará pela aprovação da desestatização da Eletrobras. Segundo ele, a ideia é montar um projeto que viabilize o investimento privado na estatal, com regulação forte e distribuição de recursos para as regiões atendidas pela companhia.



CPMF



Sobre a sinalização de Guedes de que o governo pode criar um imposto federal sobre transações financeiras - nos moldes da extinta CPMF -, Maia reafirmou ser contra a medida. "CPMF cada um tem direito a uma posição e pode ser divergente. Presidente eu sei que continua contra, mas cada um tem uma opinião do que precisa para mudar o sistema", disse.