Fluxo cambial total em agosto até dia 16 é negativo em US$ 802 milhões

Depois de encerrar julho com entradas líquidas de US$ 2,912 bilhões, o Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 802 milhões em agosto até o dia 16, informou o Banco Central.



O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 2,690 bilhões no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 22,264 bilhões e de retiradas no total de US$ 24,954 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.



No comércio exterior, o saldo de agosto até o dia 16 é positivo em US$ 1,889 bilhão, com importações de US$ 8,433 bilhões e exportações de US$ 10,321 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,577 bilhão em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 2,615 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 6,128 bilhões em outras entradas.



No ano



O fluxo cambial do ano até 16 de agosto ficou negativo em US$ 3,011 bilhões, informou o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era positivo em US$ 26,174 bilhões.



A saída pelo canal financeiro neste ano até 16 de agosto foi de US$ 14,422 bilhões. O resultado é fruto de aportes no valor de US$ 350,110 bilhões e de envios no total de US$ 364,532 bilhões.



No comércio exterior, o saldo anual acumulado até 16 de agosto ficou positivo em US$ 11,411 bilhões, com importações de US$ 106,516 bilhões e exportações de US$ 117,928 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 20,976 bilhões em ACC, US$ 30,491 bilhões em PA e US$ 66,461 bilhões em outras entradas.



Semana



O fluxo cambial registrado na semana passada (de 12 a 16 de agosto) ficou negativo em US$ 970 milhões, informou o Banco Central.



O canal financeiro apresentou saída líquida de US$ 578 milhões na semana, resultado de aportes no valor de US$ 9,433 bilhões e de envios no total de US$ 10,011 bilhões.



No comércio exterior, o saldo na semana passada ficou negativo em US$ 392 milhões, com importações de US$ 4,555 bilhões e exportações de US$ 4,163 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 649 milhões em ACC, US$ 703 milhões em PA e US$ 2,811 bilhões em outras entradas.