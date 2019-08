BC argentino continuará intervindo no mercado de câmbio, diz Sandleris

O presidente do Banco Central da República Argentina (BCRA), Guido Sandleris, disse hoje que a instituição continuará intervindo no mercado de câmbio por meio de leilões de dólares, que ultrapassaram US$ 500 milhões na semana passada, para defender a cotação do peso argentino.



Segundo Sandleris, o BC argentino vai manter sua política monetária restritiva e fará o possível para conter a volatilidade dos mercados e garantir a estabilidade financeira do país.



Mais cedo, Hernán Lacunza tomou posse como novo ministro da Fazenda da Argentina, em substituição a Nicolás Dujovne, que renunciou ao cargo no último sábado (17).