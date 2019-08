IPC-Fipe avança 0,27% na 2ª quadrissemana de agosto

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,27% na segunda quadrissemana de agosto, acelerando em relação ao ganho de 0,12% observado na primeira quadrissemana deste mês, segundo dados publicados hoje pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).



Na segunda leitura de agosto, quatro dos sete componentes do IPC-Fipe subiram com mais força ou reduziram deflação. Foi o caso de Habitação (de 0,62% na primeira quadrissemana para 0,88% na segunda quadrissemana), Alimentação (de -0,24% para -0,05%), Transportes (de 0,01% para 0,13%) e Despesas Pessoais (de -0,50% para -0,37%).



Por outro lado, dois itens avançaram em ritmo mais contido, caso de Saúde (de 0,48% para 0,41%) e Educação (de 0,45% para 0,33%), enquanto a categoria Vestuário passou de inflação de 0,17% para estabilidade nos preços.



Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe na segunda quadrissemana de agosto:



- Habitação: 0,88%



- Alimentação: -0,05%



- Transportes: 0,13%



- Despesas Pessoais: -0,37%



- Saúde: 0,41%



- Vestuário: 0,00%



- Educação: 0,33%



- Índice Geral: 0,27%