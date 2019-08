EUA/Trump: não estou pronto para fazer um acordo com a China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não está pronto para fazer uma acordo com a China, mas que seu governo tem conversas "muito, muito substanciais" com o país asiático. "Os chineses querem fazer um acordo, vamos ver o que acontece", declarou o republicano a repórteres.



"A China precisa mais de um acordo do que os Estados Unidos", afirmou, acusando chineses de serem "muito orgulhosos enquanto sua economia está com problemas".



Contudo, o líder da Casa Branca disse que a Huawei, gigante chinesa da área tecnológica, é uma empresa com a qual os americanos não devem fazer negócios, "por questões de segurança nacional".



Trump ressaltou que o presidente da China, Xi Jinping, tem capacidade para resolver o que chamou de "problema de Hong Kong" - referindo-se aos protestos na região, que se arrastam há meses -, mas ponderou que será "mais difícil" fazer um acordo comercial com o país asiático em caso de ação violenta sobre os manifestantes.



Economia dos EUA



O presidente americano não entende que os EUA terá uma recessão. "Nossa economia está indo melhor do que qualquer outra do planeta", afirmou.