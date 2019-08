Bolsonaro: acordo com UE pode 'fazer água', se oposição argentina rever Mercosul

(foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

O presidente da República,, afirmou nesta sexta-feira, 16, que se o candidato da oposição às eleições argentinas, que tem como vice a ex-presidentena chapa, vencer o pleito e decidir por rever o, o acordo com apoderá "fazer água". Mais cedo, ele referendou a declaração do ministro da Economia,, de que o Brasil pode, caso isso aconteça.Questionado sobre se suas últimas declarações contrárias a Fernández e Kirchner podem criar uma situação difícil em relação ao país vizinho, Bolsonaro afirmou: "Difícil é depois que a Cristina Kirchner voltar.""Ela é vice, o candidato cabeça de chapa já visitou ofalou que é uma injustiça a sua prisão, já disse que vai rever o Mercosul e o Paulo Guedes acabou de falar que se tiver problema com a Argentina, a gente sai do Mercosul", disse o presidente da República brasileiro.