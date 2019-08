BC: atividade econômica no Nordeste cai 0,1% no trimestre finalizado em maio

A atividade econômica da região Nordeste recuou 0,1% no trimestre encerrado em maio, ante o trimestre finalizado em fevereiro. A informação é do Boletim Regional do Banco Central (BC) divulgado nesta sexta-feira, 16.



Segundo o BC, a atividade econômica do Nordeste continua a evidenciar acomodação do ritmo de crescimento. "O comportamento, na margem, decorreu da combinação de elevação no volume de serviços prestados e, principalmente, nas vendas do comércio, com a retração da produção fabril", avaliou o BC.



A instituição pontuou ainda que o desempenho mais fraco da economia do Nordeste no trimestre encerrado em maio "repercutiu sobre o mercado de trabalho, sendo a única região a apresentar eliminação de postos de trabalhos formais".



O BC divulga hoje o Boletim Regional em Porto Alegre (RS). No documento, a análise da atividade nas regiões leva em conta os dados até maio deste ano.



Na última segunda-feira, o BC divulgou seu Índice de Atividade (IBC-Br) referente a todo o País, em junho de 2019, que indicou alta de 0,30% ante abril, na série com ajuste sazonal. Em relação a maio de 2018, houve queda de 1,75% pela série sem ajuste.