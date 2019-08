Taxa de subutilização da força de trabalho supera 40% no Piauí, Maranhão e Bahia

A taxa composta de subutilização da força de trabalho - que mostra o porcentual de pessoas desocupadas, subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas e inativos com potencial para trabalhar - superou o patamar de 40% no segundo trimestre em pelo menos três estados brasileiros: Piauí (43,3%), Maranhão (41,0%) e Bahia (40,1%).



Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Na média nacional, a taxa de subutilização foi de 24,8% no segundo trimestre.



Os menores resultados ocorreram em Santa Catarina (10,7%), Rondônia (15,7%) e Mato Grosso (15,8%).