ABPO: venda de papelão ondulado cai 0,13% em julho ante julho/2018 (prévia)

As vendas de papelão ondulado utilizado em embalagens - caixas, acessórios e chapas - caíram 0,13% em julho ante igual mês do ano passado, de acordo com dados prévios da Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO), para 310.478 toneladas. Na comparação com junho, cresceu 12,43%.



Com um dia útil a mais do que no ano anterior (27 este ano, a produção por dia útil caiu 3,8%.