Montezano diz que BNDES ficou banqueiro de crédito demais

ficou banqueiro de crédito demais, na avaliação do presidente do banco,, ao colocar para investidores presentes à 20ªo papel que a instituição de fomento desempenhará daqui para frente. De acordo com ele, o BNDES voltará a ser o que era no passado, na origem."É o que tenho chamado de volta para o futuro", disse o executivo fazendo referência ao filme ", dirigido por Robert Zemeckis.Ele disse que odeixará de ser um banco para ser um prestador de serviços e que o objetivo da instituição é o impacto no Brasil, e não o lucro.O foco do novo BNDES será a privatização, o desenvolvimento, as concessões e a reestruturação dos Estados. "Tudo que o BNDES puder fazer para ajudar o setor privado a prestar serviços públicos será feito", disse, acrescendo que chamará fundos e o setor privado para investir com o banco de fomento.O BNDES hoje, segundo seu presidente, tem capacidade para interagir com o setor privado e investidores estrangeiros.