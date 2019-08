BC: IBC-Br cai 0,13% no 2º trimestre ante três meses anteriores, com ajuste

O Banco Central informou nesta segunda-feira, 12, que seu Índice de Atividade (IBC-Br) registrou baixa de 0,13% no acumulado do segundo trimestre de 2019, na comparação com o primeiro trimestre, pela série ajustada.



Levantamento do Projeções Broadcast apontava mediana negativa de 0,40% para o indicador no trimestre, com intervalo que ia de queda de 1,32% a taxa zero.



O BC informou ainda que o IBC-Br acumulou alta de 0,85% no segundo trimestre de 2019 ante o mesmo período do ano passado, pela série sem ajustes sazonais. Nesse caso, o intervalo ia de queda de 0,30% a alta de 0,85%, com mediana positiva de 0,50%.



Considerado uma espécie de "prévia do BC para o PIB", o IBC-Br serve como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses.