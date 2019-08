Witzel quer fim de prazo de concessões e disse que já falou com Rodrigo Maia

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), afirmou que o prazo limitado das concessões no Brasil afastam investimentos, e que vai brigar para que os prazos sejam suprimidos nos próximos contratos.



"Já falei com Rodrigo Maia (presidente da Câmara), é só colocar um artiguinho", disse durante discurso após a assinatura do Termo de Ajuste de Conduta (TAC) de R$ 815 milhões junto com a Petrobras e o órgão ambiental estadual Inea, por prejuízos causados ao ambiente pelo Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).



"Precisamos acabar com prazo de concessão. No metrô de Londres a concessão é de 90 anos", disse Witzel. "Chinês veio aqui e disse que 25 anos é pouco", disse.



"Essa é uma questão que eu coloquei em debate na época da campanha. Ninguém investe nada em tão pouco tempo", afirmou.