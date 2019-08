IBGE: serviços foram afetados por efeito calendário em junho ante junho de 2018

O volume de serviços prestados no País foi afetado pelo chamado "efeito calendário" em junho, na comparação com o mesmo mês do ano passado. O mês de junho de 2018 teve dois dias úteis a mais que em junho de 2019. Os serviços recuaram 3,6% nesse tipo de comparação, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



No entanto, mesmo que o efeito dos dias úteis fosse neutralizado, o setor de serviços teria encolhido 2,9% em junho ante junho de 2018.



"Isso nos mostra que a queda teria sido de fato menor, mas mesmo que igualássemos a quantidade de dias úteis teríamos um junho mais fraco esse ano do que em 2018", ressaltou Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa no IBGE.



Entre as atividades, o segmento de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (-10,9%) exerceu a principal influência negativa sobre a média global.



Os demais recuos ocorreram em serviços de informação e comunicação (-1,2%) e serviços profissionais, administrativos e complementares (-0,8%). Na direção oposta, houve expansão em serviços prestados às famílias (5,7%) e outros serviços (0,5%).



O índice de difusão dos serviços, que mostra o porcentual de subsetores investigados com avanços,

desceu de 57,8% em maio para 47,0% em junho.