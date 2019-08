Doria diz que Huawei abrirá fábrica de celular em São Paulo

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou em Xangai, onde participa de uma missão comercial, que a multinacional Huawei vai abrir uma nova fábrica de celular em São Paulo, com investimento previsto de US 800 milhões. Além disso, ela disse a gigante chinesa também irá entrar no leilão de 5G.



Ao falar desses investimentos, o governador disse que os chineses pretendem investir em equipamentos, escolas de ensino técnico e num projeto de digitalização da educação. Segundo ele, a ideia é acabar com o giz e o quadro negro nas ETECs.