FGV: IPC-S acelera em 3 das 7 capitais analisadas na 1ª quadrissemana de agosto

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou em três das sete capitais analisadas na primeira quadrissemana de agosto em relação ao fechamento de julho, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira, 9. No período, o índice passou de 0,31% para 0,32%.



Por região, o avanço foi de 0,13% para 0,15% em Salvador. Belo Horizonte registrou aumento do ritmo de alta de 0,36% para 0,47% e, em São Paulo, de 0,41% para 0,55%.



Por outro lado, registraram desaceleração as cidades de Brasília (0,35% para 0,18%), Recife (0,54% para 0,41%) e Rio de Janeiro (0,23% para 0,17%). Já Porto Alegre repetiu a mesma taxa da leitura anterior, de 0,20%.