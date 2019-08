PIB do Japão avança 0,4% no 2º trimestre ante o anterior e supera previsão

O Produto Interno Bruto (PIB) do Japão cresceu 0,4% no segundo trimestre na comparação com os três primeiros meses do ano, de acordo com dados oficiais. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam alta menor, de 0,1%.



O PIB anualizado teve crescimento nominal de 1,7% no segundo trimetre, segundo o Ministério das Finanças japonês.



De acordo com o relatório, a demanda externa foi responsável por uma redução de 0,3 pontos porcentuais no PIB do segundo trimestre, enquanto a demanda interna foi responsável por um avanço de 0,7 pontos porcentuais.