Câmara rejeita destaque sobre pensão por morte por 339 votos a 153

(foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

rejeitou por 339 votos a 153 o destaque nº 7, apresentado peloque queria retirar do texto da reforma daa regra que permite que a pensão seja inferior ao salário mínimo nos casos de acumulação com outras fontes de renda. O plenário ainda precisa analisar outras seis propostas de alteração do texto aprovado pela Câmara em segundo turno na madrugada desta quarta-feira, 7.Foram oito destaques apresentados, sete da oposição e um doA intenção do destaque do PCdoB era manter a redação atual da, que hoje garante o direito de pensão por morte em valor não inferior ao salário mínimo. Ele era considerado pelo governo como perigoso porque a forma como ficou no texto-base dahavia desagradado à bancada evangélica e a frente de mulheres da Câmara. A supressão deste trecho desidrataria a reforma em cerca de R$ 38 bilhões ao longo de dez anos.Como forma de mitigar a insatisfação, o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, assinou na terça uma portaria que define critérios para estabelecer o que é renda formal para efeito do pagamento de pensão por morte no regime geral da Previdência e estabelece que nenhum segurado terá renda inferior a um salário mínimo. As regras da portaria serão transformadas em projeto de lei quando a reforma for promulgada.