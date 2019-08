Audiência sobre preço do diesel com Bento Albuquerque na Câmara é cancelada

A participação do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, em audiência pública na Câmara dos Deputados nesta manhã foi cancelada. Na reunião da Comissão de Viação e Transportes, ele iria falar sobre o preço do diesel e sobre o cartão caminhoneiro.



O motivo do cancelamento é a votação da reforma da Previdência.



O texto-base da reforma foi aprovado nesta madrugada no segundo turno de votação, mas ainda é preciso apreciar os destaques, que podem mudar o texto final antes que ele siga para o Senado.



Ainda não há nova data prevista para a audiência com o ministro.