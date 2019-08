Maia participa de instalação de comissão sobre projeto de PPPs

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), participou nesta terça-feira, 6, da instalação da comissão especial que vai analisar um projeto de lei que trata das regras para Parcerias Público-Privadas (PPPs). Segundo Maia, a intenção é dar segurança jurídica para que as empresas invistam no Brasil, elevando a participação do setor privado nos investimentos e na infraestrutura.



A comissão elegeu o deputado João Maia (PL-RN) como presidente. O deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) foi indicado para a relatoria.