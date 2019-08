Governadores concordam em manter benefícios da ZF em reforma, diz Denarium

O governador de Roraima, Antonio Denarium (PSL), defendeu a manutenção dos benefícios da Zona Franca de Manaus em uma reforma tributária a ser votada no Congresso Nacional. Nesta terça-feira, 6, governadores estão reunidos em Brasília para discutir a formulação de uma proposta sobre o tema.



A manutenção dos benefícios da Zona Franca, de acordo com Denarium, é apoiada pelos governadores de outros Estados.



"A Zona Franca é o principal gerador de emprego e não tem outra fonte de economia para Roraima, além da Zona Franca e do turismo", disse o governador do Estado.



Na proposta de reforma tributária, Denarium apontou a destinação de metade da arrecadação do novo imposto a ser criado pela proposta para Estados como um dos pontos a ser colocado pelos governadores. Esse porcentual, afirmou, aumentaria gradativamente até chegar a 70%.