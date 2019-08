Varejo deverá faturar R$ 5,6 bilhões com Dia dos Pais, diz CNC

As vendas no comércio varejista puxadas pelo Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo, 11, deverá gerar um faturamento de R$ 5,6 bilhões, alta de 2,1% em relação às vendas registradas em 2018, já descontada a inflação, estima a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).



Segundo a entidade, será o terceiro ano seguido de crescimento nas vendas no Dia dos Pais, mas o movimento ainda não foi suficiente para levar o ritmo de faturamento aos níveis anteriores à crise. Em 2017, as vendas na data comemorativa subiram 3,6% e, em 2018, a alta foi de 4,1%, sempre nas contas da CNC.



Se confirmada a estimativa de vendas para o Dia dos Pais, o faturamento na data comemorativa responderá por 4,5% do esperado pela CNC em todo o mês de agosto.



Além disso, a CNC estima que as vendas geradas pelo Dia dos Pais impulsionará a contratação de funcionários temporários. A estimativa é que sejam gerados 11,9 mil postos de trabalho exclusivamente para a data. Ano passado, foram contratados 9,6 mil trabalhadores temporários.



O impulso nas vendas será puxado pelo segmento de hiper e supermercados, que deverão responder por 40,4% do total faturado, o equivalente a R$ 2,1 bilhões. Em seguida, vêm o ramo de artigos de uso pessoal e eletrodomésticos (R$ 829,1 milhões ou 15,6% do total) e o de vestuário e calçados (R$ 683,4 milhões ou 12,9% do total).



Uma parte do crescimento nas vendas se deve à deflação. A CNC estima queda nos preços de televisores (-6,9%), calçados esportivos (-3,0%) e bebidas alcoólicas (-0,8%).