Exportações de veículos cresceram 4,2% em julho ante junho, diz Anfavea

As exportações de veículos em julho cresceram 4,2% em relação a junho, com 42,1 mil unidades embarcadas, informou nesta terça-feira, 6, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), entidade que reúne as montadoras do País.



Na comparação com o mesmo mês do ano passado houve queda de 15,3%.



No acumulado do ano até julho as exportações caíram 38,4%, de 428,7 mil unidades para 264,1 mil unidades.