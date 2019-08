Maia: 'Empresário foi patriota na Previdência, quero ver o mesmo na tributária'

(foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

O presidente da), mandou nesta segunda-feira, 5, um recado aos empresários brasileiros dizendo que gostaria de ver da parte deles o mesmo "patriotismo" que mostraram em favor dana"O empresário brasileiro foi muito patriota na reforma da Previdência. Quero ver o mesmo patriotismo na reforma tributária. A reforma da Previdência não afetou o empresário e ser patriota nos interesse dos outros é fácil", disse oao participar de evento da, em São Paulo.Maia fez questão de ressaltar que não estava falando para todos os empresários, mas sinalizou que grande parte do empresariado precisa pensar mais no coletivo.Antes, o presidente da Câmara disse que por muito tempo votou projetos pelas orientações políticas e partidárias, mas que agora passou a votar de acordo com suas convicções sobre o que é bom para o País.Ele lembrou que quase perdeu uma eleição por ter votado favorável à reforma trabalhista de Fernando Henrique Cardoso e que no governo Dilma Rousseff votou favorável a Medidas Provisórias enviadas pelo ex-à Câmara mesmo de oposição ao governo da petista.O voto político, segundo o presidente da Câmara, nem sempre atende aos interesses do País. "Muitas vezes o voto político é o voto do quanto pior melhor, mesmo que o País esteja caminhando para a beira do precipício", disse o deputado a uma plateia de jovens.