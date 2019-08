Wines of Chile on the road abre série de eventos nacionais em BH

Série de eventos nacionais para apresentação dos vinhos chilenos se iniciam nesta terça, em Belo Horizonte (foto: Divulgação)

De olho no mercado consumidor de Minas Gerais, começará por Belo Horizonte a primeira edição do “Wines of Chile on the Road” - série de eventos para consumidores e executivos da indústria do vinho - nesta terça-feira, 6 de agosto, no Espaço Meet (Avenida Raja Gabáglia, 2671, São Bento). A proposta é proporcionar uma imersão em vinhos Premium de diversas regiões e vales do Chile. Para a degustação desta terça-feira, serão 70 rótulos de 13 vinícolas prestigiadas do Chile ao lado de outras que inovam na descoberta de novos vales. São elas Aresti, Baron Phillippe de Rothschild, Casas del Bosque, Cono Sur, De Martino, Indomita, Los Boldos, Nobel, Tres Palacios, Viña Morande, Viña El Principal, Viña Maquis e Terranoble.





Criada em abril de 2007 com o nome de Associação de Vinhos do Chile, a Wines of Chile reúne 74 produtores, que abrangem as diversas regiões vinícolas e é presidida por Aurélio Montes. O objetivo da associação é mostrar a qualidade Premium dos vinhos chilenos em todo o mundo, associando-os à diversidade, inovação e sustentabilidade. “Estamos muito felizes em iniciarmos este roteiro pelo Brasil, em uma cidade tão especial como Belo Horizonte. O Brasil é um país muito querido pelos chilenos e destino de praticamente todos os vinhos Premium do Chile. Por isso queremos estar mais próximos dos brasileiros, levando o melhor do que produzimos. Esperamos ampliar, para o ano que vem, para outras regiões do país”, considera Angelica Valenzuela, diretora da Wines of Chile.





Nesta primeira edição de Belo Horizonte, “Wines of Chile on the Road” apresenta vinhos chilenos produzidos em três grandes regiões - costa, Andes e entre-cordilheiras - nos vales Cachapoal, Casablanca, Colchagua, Curicó, Maule e Maipo. Além da degustação livre, serão realizados “tours” guiados por especialistas pelas mesas das vinícolas, com monitoria. Assim, os participantes terão a oportunidade de simular uma viagem gustativa por tipos de uvas e regiões vinícolas do Chile.





Estão previstos quatro “wine tours” em BH, pelas mesas das vinícolas, com monitoria, numa verdadeira viagem gustativa por tipos de uvas e regiões vinícolas do Chile. Esse tours serão conduzidos por especialistas da escola de capacitação em vinho, presente em 18 estados brasileiros com o objetivo de ajudar no progresso da indústria e estabelecer o conhecimento através da educação.



Os profissionais que trabalham na indústria do vinho no Brasil, como sommeliers, distribuidores, donos de supermercados e restaurantes, também serão contemplados no “Wines of Chile on the Road”: será realizada uma “masterclass” , ministrada pelo consultor e palestrante de vinhos Diego Arrebola, tricampeão Brasileiro de Sommellerie (2012, 2016 e 2018), Sommelier Certificado pela ASI, também com certificações profissionais na Itália (AIS) e nos EUA (CMS).