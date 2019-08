Focus: mercado projeta novo corte de 0,50 ponto porcentual da Selic em setembro

Na esteira da última decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), na semana passada, os economistas do mercado financeiro passaram a projetar corte de 0,50 ponto porcentual da Selic (a taxa básica de juros) em setembro. Com isso, a taxa atingiria novo piso histórico, de 5,50% ao ano.



Na semana passada, o Copom reduziu a Selic em 0,50 ponto porcentual, para 6,00% ao ano, dando início ao novo ciclo de corte de juros. A decisão surpreendeu uma parcela do mercado financeiro, que esperava por redução de apenas 0,25 ponto.



Na esteira da decisão mais arrojada do BC, o Sistema de Expectativas de Mercado do relatório Focus, atualizado nesta , passou a indicar projeção de corte de meio ponto porcentual também em setembro. Até a semana passada, a expectativa mediana era de que a Selic chegaria a 5,75% ao ano em setembro.



O sistema mostra ainda que a Selic deve cair para 5,25% ao ano em dezembro deste ano. Depois, ela permaneceria neste patamar até junho de 2020, quando subiria 5,50% ao ano.