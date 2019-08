Nissan e Renault podem reformular aliança global

Executivos da Nissan e da Renault estão tentando fechar um acordo para reformular sua aliança global, com líderes da montadora francesa buscando abrir caminhos para retomar negociações de fusão com a Fiat Chrysler Automobiles.



A Nissan quer que a Renault reduza sua participação de 43,4% na empresa automobilística japonesa, visando resolver antigas tensões entre as duas montadoras sobre a estrutura de sua aliança global. Com tal questão resolvida, a Renault poderia retomar conversas com a Fiat. Fonte: Dow Jones Newswires.