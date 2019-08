Tarifas dos EUA sobre China devem atingir produtos de consumo

A nova tarifa imposta nesta quinta-feira pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos da China deve atingir uma ampla série de produtos de consumo da potência asiática, de celulares a lenços de seda. Mais cedo, Trump anunciou tarifa de 10% sobre US$ 300 bilhões em importações chinesas, que atingem produtos até então não tarifados.



Em decisões similares anteriores, o governo americano impôs tarifas voltadas a minimizar o impacto sobre os cidadãos comuns, com foco em produtos industriais. Agora, contudo, devem ser afetados itens de consumo. Economista-chefe da consultoria RSM, Joseph Brusuelas afirmou que o preço de produtos em lojas como Target e Wall-Mart deve estar mais alto nos próximos feriados americanos, por causa da política comercial americana.



Presidente da American Apparel & Footwear Association, Rick Helfenbein afirmou ser "muito preocupante" o fato de que o anúncio de Trump, pelo Twitter, ter ocorrido logo após a retomada das negociações bilaterais.



Já Eswar Prasad, economista da Universidade Cornell, alerta que pode haver uma escalada nas tensões comerciais entre China e EUA. "Está óbvio que não há rumo claro para uma resolução da disputa comercial nos próximos meses e a China pode escolher viver com uma guerra comercial enquanto espera Trump deixar a presidência", argumentou. Fonte: Associated Press.