Bradesco segue Copom e anuncia redução de juros em principais linhas de crédito

O Bradesco anunciou nesta quinta-feira, 1, que também reduzirá as taxas de juros de suas principais linhas de crédito, acompanhando a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom). Na pessoa física, a redução ocorrerá nas linhas de cheque especial, crédito pessoal e veículos (CDC). Na pessoa jurídica, o corte será nas linhas de capital de giro, cheque empresarial e veículos (CDC).



Na quarta, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Itaú Unibanco já haviam informado que seguiriam o Copom. Com a queda de 0,50 ponto porcentual, a taxa básica caiu para 6,0% ao ano.