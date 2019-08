Guedes: no pacto federativo queremos desvincular todas despesas de todos os entes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quinta-feira, 1, em evento em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que quer, no âmbito do novo pacto federativo, "desindexar, desvincular todas as despesas de todos os entes federativos". Segundo ele, Estados como Rio Grande do Sul, Goiás e Rio de Janeiro quebraram nos últimos anos enquanto e, muitas vezes, tinham recursos em fundos que não podiam ser utilizados para a real necessidade do Estado, porque eram "carimbados".



Ele completou ainda que o Brasil não está doente, "o setor público está". "E não vamos deixar que isso contamine o setor privado", disse.