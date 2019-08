Guedes: plano é vender todas estatais federais, mas esse cenário é muito difícil

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quinta-feira, 1, em evento na Universidade Feevale, em Novo Hamburgo (RS), que seu plano continua ser vender todas as estatais federais, mas admitiu que esse cenário é muito difícil. Ele brincou que o fato de não conseguir sempre o que pretende, como ocorreu com a reforma da Previdência, é a "beleza da democracia".



"Queria economia de R$ 1 trilhão na reforma, não consegui. Quero privatizar todas as estatais, não vou conseguir, é a democracia", disse. Ele sinalizou ainda que os cálculos do governo para venda de imóveis podem estar subestimados e a arrecadação pode ser maior.



Guedes voltou a criticar o excesso de gastos públicos e disse que o Estado hoje "gasta muito e gasta mal". Ele destacou o gasto com o funcionalismo: "Trabalhamos o ano todo para pagar salários e aposentadorias do funcionalismo público", disse.