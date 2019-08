Bolsonaro comemora Selic mais baixa da história: 'Todos dias temos boas notícias'

O presidente da República, Jair Bolsonaro, comemorou nesta quinta-feira, 1º de agosto, a decisão do Banco Central de decidir cortar na quarta-feira, 31, em 0,50 ponto porcentual a Selic, de 6,50% para 6,00% ao ano. "Todos os dias temos boas notícias, ontem foi a taxa Selic, mais baixa da história", disse durante lançamento do programa Médicos pelo Brasil, que substitui o Mais Médicos.



Bolsonaro também afirmou que a Câmara e o Senado "vêm dando contribuição". "Estamos tendo governabilidade, respeitando a independência dos poderes", declarou.



Ele voltou a dizer que o governo "espera" entregar o País, ao final do mandato, com "economia viável".



E, mais uma vez, deixou em aberta a possibilidade de reeleição, dizendo que pode terminar seu mandato em 2022 ou 2026. Os convidados, nesse momento, reagiram com gritos de "2026".