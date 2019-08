Após reunião com TST, funcionários dos Correios suspendem greve

(foto: Tânia Rêgo/Arquivo Agência Brasil)

Os funcionários dos Correios de Minas Gerais decidiram adiar a paralisação com início previsto para a noite dessa quarta-feira (31) - mas se mantém em estado de greve até o próximo dia 7, data da próxima assembleia da categoria.



SAIBA MAIS 14:33 - 25/06/2019 Correção: Bolsonaro fala que privatização dos Correios 'ganha força' no governo

19:58 - 24/06/2019 Bolsonaro sobre Correios: instituição foi usada de forma irregular

07:57 - 18/08/2018 Correios vão lançar o ‘über da entrega’ Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas dos Correios e Similares (Fendetect). Em reunião realizada entre a federação e representantes da empresa pública, mediado pelo TST, o ministro Renato Paiva pediu mais prazo elaboração de uma proposta que contemple as reinvindicações dos trabalhadores.



Durante o encontro, também ficou acertado que a judicialização de questões relativas ao plano de saúde ficará suspensa por 30 dias.



Entre as principais exigências dos funcionários da ECT está o reajuste salarial de 6%, contra 0,8% oferecido pela empresa; e a manutenção dos pais dos empregados como dependentes do plano de saúde. Osdosde Minas Gerais decidiramcom início previsto para a noite dessa quarta-feira (31) - mas seaté o próximo, data da próximada categoria.A decisão atende uma orientação da(Fendetect). Em reunião realizada entre a federação e representantes da empresa pública, mediado pelo, o ministro Renato Paiva pediuelaboração de umaque contemple asdosDurante o encontro, também ficou acertado que a judicialização de questões relativas ao plano de saúde ficará suspensa por 30 dias.Entre as principaisdos funcionários da ECT está o, contra 0,8% oferecido pela empresa; e a





A categoria rechaça ainda a tentativa da ECT de revogar os termos do acordo coletivo fechado no ano passado - o que significaria exclusão do vale cultura, redução do adicional de férias de 70% para 33% e aumento da mensalidade do convênio médico e da co-participação em tratamentos de saúde.