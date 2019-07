Secretário de Comércio dos EUA chega ao Planalto para reunião com Bolsonaro

O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, chegou ao Palácio do Planalto para reunião com o presidente Jair Bolsonaro. Em visita ao Brasil nesta semana, Ross terá ainda encontro com o ministro da Economia, Paulo Guedes, às 15h30. Guedes também acompanha a reunião com Bolsonaro.



O governo brasileiro espera que a visita, a primeira de um secretário de Comércio dos EUA desde 2011, aprofunde as relações entre os dois países e abra caminho para negociação de acordos comerciais.



Na terça-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que vai trabalhar por um acordo de livre comércio com o Brasil. O secretário de Comércio Exterior brasileiro, Marcos Troyjo, disse ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que o Brasil vai buscar o acordo mais "ambicioso e abrangente" possível com os norte-americanos.