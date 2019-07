Convênios assinados pela Sabesp em cidades preveem investimentos de R$ 6,8 bi

Convênios assinados pela Sabesp nesta quarta-feira, 31, com Santo André e outros 12 municípios da Grande São Paulo, litoral e interior, preveem investimentos da ordem de R$ 6,8 bilhões em serviços e obras para ampliação da rede de distribuição de água, segundo o presidente da companhia, Benedito Braga. "Vamos trazer mais qualidade de vida para 2,8 milhões de pessoas", acrescentou durante pronunciamento no Palácio dos Bandeirantes.



Durante cerimônia para assinatura do contrato, com a presença do governador João Doria, Braga reforçou ainda a expectativa de geração de 19 mil empregos, diretos e indiretos a partir dos novos contratos.



O acordo segue as mesmas diretrizes do contrato firmado com Guarulhos, ao final de 2018.



Além de Santo André, o governo do Estado aprovou nesta quarta a assinatura de acordos para fornecimento de serviços na área de saneamento com os municípios de São Bernardo do Campo, São Sebastião, Bertioga, Guarujá, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Tapiratiba, Lavrinhas, Oriente, Espírito Santo do Turvo e Alambari.