Preços de bens de capital caem 0,56% no IPP de junho, diz IBGE

Os bens de capital ficaram 0,56% mais baratos na porta de fábrica em junho, segundo os dados do Índice de Preços ao Produtor (IPP), que inclui a indústria extrativa e de transformação, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado ocorre após os preços terem aumentado 0,77% em maio.



Os bens intermediários registraram redução de 1,15% nos preços em junho, ante um avanço de 1,80% em maio.



Já os preços dos bens de consumo caíram 1,24% em junho, depois de uma alta de 0,93% em maio. Dentro dos bens de consumo, os bens duráveis tiveram alta de 0,04% em junho, ante aumento de 0,15% no mês anterior. Os bens de consumo semiduráveis e não duráveis recuaram 1,51% em junho, após a alta de 1,10% registrada em maio.



A queda de 1,14% do IPP em junho teve contribuição de -0,04 ponto porcentual de bens de capital; -0,63 ponto porcentual de bens intermediários; e -0,47 ponto porcentual de bens de consumo.