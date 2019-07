Guedes: A palavra de ordem após reforma da Previdência é emprego e renda

O ministro da Economia, Paulo Guedes, repetiu nesta terça-feira, 30, que as relações trabalhista no Brasil são armas de destruição em massa de empregos.



"A palavra de ordem logo após a reforma da Previdência é 'emprego e renda'. Marinho inaugura isso com a modernização de normas do trabalho", afirmou, em rápido discurso em evento para anunciar mudanças em três normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho, conhecidas como NRs. Segundo ele, não é só uma marcha por nova previdência, mas também a modernização do mercado de trabalho.