ANP espera realizar 3 leilões de petróleo este ano, inclusive de cessão onerosa

O diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) Felipe Kury disse confiar que o governo vai conseguir realizar os três leilões de petróleo e gás programados para este ano. Ele afirmou que, com a continuidade dos leilões, o Brasil poderá se tornar um dos cinco principais produtores em poucos anos.



Nesta terça-feira, 30, um relatório do Tribunal de Contas da União (TCU) avaliou que as datas dos leilões podem concorrer entre si, o que poderia levar a um novo cronograma para um dos certames deste ano.



"É uma jornada intensa nos últimos dois anos para retomar os leilões. Foram vendidos 72 blocos e arrecadados R$ 28 bilhões em bônus de assinatura e caminhamos para mais eventos este ano (leilões) que vão nos fazer líderes de produção", declarou Kury na abertura do seminário técnico da 16ª e 6ª rodadas de petróleo e gás natural, previstas para serem realizadas em 10 de outubro e 7 de novembro, respectivamente. O leilão do excedente da cessão onerosa está programado para 6 de novembro.