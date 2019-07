Abinee: indústria de elétricos e eletrônicos demite 165 trabalhadores em junho

(foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

demitiu 165 trabalhadores em junho, conforme dados da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica () com base em informações doO resultado representa a segunda queda consecutiva, após a trajetória de crescimento observada nos primeiros quatro meses do ano e, de acordo com oda Abinee,, acende o alerta para 2019."Precisamos rapidamente de uma sinalização que evite entrarmos numa espiral decrescente na geração de empregos", afirmou o presidente da Abinee.O número dedo setor em junho de 2019 ficou acima do apontado no mesmo mês do ano passado, em 236,3 milPorém, segundo Barbato, é importante lembrar que, em maio de 2018, ocorreu a greve dosque influenciou a redução de mais de 2 mil trabalhadores do setor eletroeletrônico em maio e junho do ano passado.Com o resultado, o setor eletroeletrônico encerrou junho com 237,2 mil trabalhadores diretos. Para Barbato, a inversão na curva ascendente do nível de emprego do setor aciona um sinal de alerta e reforça a urgência na adoção pelo governo de medidas que propiciem a retomada da atividade industrial.