Araújo confirma visita de Bolsonaro à China em outubro

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, confirmou nesta quinta-feira, 25, que o presidente Jair Bolsonaro viajará à China em outubro. Como contrapartida, o presidente chinês Xi Jinping virá ao Brasil em novembro, quando o país sediará a Cúpula do Brics, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.



Araújo se reuniu nesta manhã com o conselheiro de Estado e ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, para a 3ª reunião do Diálogo Estratégico Global Brasil-China.



Na declaração à imprensa realizada após o encontro, o ministro disse que a conversa girou em torno da melhoria da cooperação econômica, agrícola, industrial, tecnológica e turística com os chineses.



"Falamos do momento que os dois países vivem. O Brasil quer ter cada vez mais uma relação econômica aberta com o mundo e a China é um importante parceiro comercial. Discutimos as maneiras de aumentar o intercâmbio econômico entre os dois países e há um interesse recíproco de se ter mais investimentos chineses no País", disse.



Segundo Araújo, há um interesse em ampliar a vinda de turistas chineses ao Brasil e uma das medidas em análise é a emissão mais rápida do visto para eles.