Anac reajusta tarifas do aeroporto internacional de Brasília

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aumentou o valor dos tetos das tarifas do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, localizado em Brasília. O reajuste atinge as tarifas de embarque, conexão, pouso, permanência, armazenagem e capatazia e será aplicado sob dois índices, de 4,0018% e 3,3663%, conforme o tipo de taxa.



Com o aumento, a tarifa de embarque ficará em R$ 30,67, para voos domésticos, e em R$ 54,27, para voos internacionais. Já a taxa de conexão será de R$ 10,39 tanto para viagens nacionais quanto ao exterior.



A decisão está no Diário Oficial da União (DOU) e a concessionária poderá praticar os novos valores em 30 dias.