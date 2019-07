Receita divulga resultado da arrecadação de junho no dia 23

(foto: Divulgacao/Agencia Brasil )

A Receita Federal divulgará na próxima terça-feira, dia 23, às 10h30, o resultado da arrecadação federal de junho. O chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros do Fisco, Claudemir Malaquias, comentará os dados em coletiva às 11h.A arrecadação de impostos e contribuições federais deve ter em junho o terceiro crescimento real consecutivo na comparação com o mesmo mês do ano anterior, de acordo com a maioria das expectativas da pesquisa do Projeções Broadcast, do sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.O intervalo de 22 estimativas coletadas vai de R$ 113,9 bilhões a R$ 125,155 bilhões, gerando mediana de R$ 117,4 bilhões, que é superior ao resultado de junho de 2018 (R$ 110,885 bilhões) e de maio deste ano (R$ 113,278 bilhões).