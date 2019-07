Argentina estudará mudanças para criação de moeda única do Mercosul, diz ministro

(foto: / AFP / JUAN MABROMATA )

O ministro da Fazenda argentino, Nicolás Dujovne, disse nesta quarta-feira, 17, considerar "muito interessante" a ideia de uma moeda única no Mercosul. Segundo ele, um estudo será feito para apontar as potenciais vantagens e quais serão as mudanças necessárias para que a moeda seja criada.O assunto já havia sido trazido à tona pelo ministro da Economia brasileiro, Paulo Guedes, na última viagem que fez à Argentina. A moeda, que atenderia Brasil e Argentina, se chamaria peso real. Na terça-feira, no entanto, Guedes voltou atrás e disse que a ideia de uma moeda comum estava " num horizonte mais distante".Diferentemente do que Guedes havia sinalizado, Dujovne apontou para a criação de uma moeda única para todo o Mercosul.