Azul e Unidas anunciam parceria para acúmulo de pontos

A Azul anunciou nesta quarta-feira, 17, parceria com a Unidas que proporcionará aos clientes do programa de vantagens da aérea acumular pontos com o aluguel de veículo. Para comemorar o acordo, entre esta quarta e quinta-feira, os participantes do programa de pontos da Azul terão 10% de desconto sobre a diária da locação por sete dias, além de poder acumular seis pontos por real gasto, acrescenta a empresa em nota.



O desconto é válido para reservas de, no mínimo, 24 horas e o acúmulo de pontos será creditado apenas para transações feitas através do link da parceria.



A partir de sexta-feira, os clientes passam a acumular dois pontos por real gasto e continuarão a ter o desconto de 10% na diária do aluguel dos carros da empresa parceira.