Facebook diz que usuários de moeda digital terão que consentir com coleta de dados

(foto: / AFP / Lionel BONAVENTURE )

O executivo doresponsável pelaLibra, David Marcus, afirmou que usuários da Calibra, subsidiária do Facebook responsável por operar pagamentos na criptomoeda, deverão consentir a coleta de dados pela empresa para cadastrar suas carteiras digitais.Em depoimento aodos Estados Unidos, Marcus disse que a Calibra não terá permissão para compartilhar dados dosou suascom nenhuma companhia, incluindo o próprio Facebook, mas que a coleta das informações é necessária. Além disso, a Calibra exigirá documentos oficiais de identificação como parte de uma política de regulação e prevenção de crimes.O executivo reiterou que os dados colhidos pela empresa não serão monetizados para o Facebook ou qualquer uma das investidoras da Associação, órgão regulador da moeda digital, que incluem as empresas Visa, MasterCard e PayPal.Perguntado sobre o uso de informações colhidas por outros serviços do Facebook, Marcus declarou que o conteúdo das mensagens enviadas por WhatsApp é criptografado e inacessível à companhia, mas não se pronunciou sobre serviços como Messenger e Instagram.