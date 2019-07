Indicadores sugerem nova contração do PIB no 2º trimestre

(foto: Leo Lara/FCA )

A economia brasileira pode estar de fato em recessão técnica, na avaliação da Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado. De acordo com o Relatório de Acompanha Fiscal (RAF) divulgado pelo órgão, o comportamento dos indicadores de alta frequência já divulgados no segundo trimestre do ano indica a possibilidade de nova contração do Produto Interno Bruto (PIB) no período."A produção industrial segue constrangida pelas incertezas e pela fraca demanda externa, enquanto indicadores de confiança indicam pessimismo de consumidores e empresários, especialmente com as condições futuras da economia", destaca o documento.A economia brasileira retraiu 0,2% no primeiro trimestre de 2019, frente aos três meses anteriores. Um novo recuo da atividade entre abril e junho significaria que o País entrou de fato na chamada recessão técnica.O relatório aponta que os indicadores do segundo trimestre exibem comportamento de contração da atividade, no caso da indústria, ou de desaceleração, no caso das vendas no varejo ou o consumo de serviços. Além disso, a evolução recente da confiança de consumidores e empresários da indústria de transformação apontaria um momento não muito favorável para a atividade."Não à toa, desde o início de abril, as expectativas de mercado para a variação do PIB em 2019, captadas pelo Boletim Focus, do Banco Central, registram piora adicional. Igualmente relevante é a revisão para baixo do consenso de mercado quanto ao crescimento da economia em 2020, movimento iniciado em junho", acrescenta a IFI.A expectativa de alta para PIB em 2019 passou de 0,82% para 0,81%, conforme o Relatório de Mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central. Para 2020, o mercado financeiro alterou a previsão de alta do PIB de 2,20% para 2,10%.