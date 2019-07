China é afetada por tarifas e deve comprar produtos agrícolas dos EUA, diz Kudlow

Diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Larry Kudlow reiterou nesta segunda-feira que a China precisa comprar produtos agrícolas dos Estados Unidos. Segundo ele, os americanos esperam que os chineses realizem uma "compra significativa de produtos agrícolas americanos". "Esperamos que eles cumpram essa promessa", comentou a autoridade, durante entrevista à rede Fox Business.



Kudlow disse que contatos têm sido feitos entre as partes, mas que não houve decisão formal sobre uma reunião entre autoridades dos dois países. Questionado sobre o quadro na economia chinesa, ele avaliou que a economia chinesa é "muito controlada" pelo governo. Além disso, afirmou que ela tem sido prejudicada pelas tarifas do presidente Donald Trump. Kudlow disse que companhias têm saído da China em busca de outras nações, inclusive os próprios Estados Unidos.