Marinho: expectativa é que Previdência seja concluída no Senado em setembro

O secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, disse que há expectativa de que, até setembro, a votação da reforma da Previdência seja concluída no Senado.



Ele afirmou que espera que o texto seja preservado frente ao aprovado no plenário da Câmara dos Deputados nesta sexta-feira, 12.



Estimativa da equipe econômica feita após a conclusão da apreciação dos destaques ao texto indicou que a economia com a reforma deve ficar em torno de R$ 900 bilhões em dez anos, disse Marinho.



"O parlamento fez o seu papel, vai continuar fazendo", disse. "O debate foi às vezes áspero, contundente, mas necessário para que a sociedade possa fazer seu juízo de valor. Hoje a maior parte da população apoia a reestruturação do sistema previdenciário", afirmou.



Marinho lembrou do acordo para que seja votada por meio de uma "PEC Paralela" a reforma nos sistemas previdenciários de Estados e municípios.



"O governo apresentou com Estados e municípios por acreditar que o ajuste fiscal se deve se dar no conjunto dos entes federados e não apenas no governo federal. Por uma questão de decisão do Parlamento, notadamente a Câmara, essa possibilidade foi retirada, mas a discussão continua", disse. "Caso haja a volta de Estados e municípios evidente que será benéfico para o conjunto da sociedade".