Relator da reforma da Previdência começa leitura do texto final da proposta

O relator da proposta da reforma da Previdência, Samuel Moreira (PSDB-SP), começa agora a ler o texto final da reforma, aprovado no plenário da Casa.



Essa leitura, uma exigência do regimento da Câmara, pode levar uma hora, já que o texto tem 34 páginas. Depois disso, será aberto o período de debates. Deputados favoráveis à proposta terão 75 minutos para falar, e os deputados contrários, outros 75 minutos.



O deputado Marcelo Ramos (PL-AM) propôs que a leitura do relatório fosse dispensada. Em aceno à oposição, os parlamentares favoráveis à reforma aceitariam abrir mão de seu tempo de debate. Assim, somente a oposição iria se pronunciar durante as discussões, por 75 minutos.



A oposição, no entanto, não aceitou o acordo. Os parlamentares vão tentar construir outro acordo enquanto a leitura é realizada pelo relator.